Сивков: через три года Афганистан будет напоминать нынешний Иран

Радио Сивков: через три года Афганистан будет напоминать нынешний Иран

По мнению Сивкова, ранее не приходилось сомневаться в том, что талибы очень быстро возьмут власть, это было прогнозируемо.

"То, что у американцев в Афганистане явно просматривалось военное поражение, стало очевидно к 2005-2006 году. Что дальше? Можно констатировать только одно: сейчас, после взятия Кабула, гражданская война в Афганистане не закончится. Причина простая – любая национально-освободительная борьба или революция завершается победой коалиции сил, разных сил. Потому что свергнуть очень серьезную власть какой-то одной политической оппозиционной силой невозможно. Всегда действует коалиция. И начинается всегда второй этап, когда в этой коалиции начинает определяться лидер, который будет определять будущее страны", - сказал эксперт. По его мнению сейчас есть несколько политических группировок, входящих в коалицию, которые будут стремиться к власти.

"Первая группировка, которая просматривается – национально ориентированная, которая будет решать задачи превращения Афганистана в нормальную страну, с нормальным руководством, с достойной жизнью народа. Эта группировка будет иметь наибольшую социальную и политическую поддержку у населения, и у нее наибольшие шансы прийти к власти в дальнейшем. Другую группировку условно можно назвать экспансионистской или глобалистской – она ориентирована на экспорт исламского радикализма за пределы Афганистана, в том числе в строну Пакистана, на север и юг Таджикистана. Эта группировка имеет намного меньше социальной базы в обществе Афганистана, у нее меньше возможностей. Но у нее очень хорошая внешняя поддержка в лице той же самой Саудовской Аравии, Катара, которые используют эти силы для своих политических целей. Правильно отмечали, что есть умеренные и радикальные исламисты. Умеренный радикальный ислам присутствует в обеих ранее указанных группировках. И каждый этот умеренный радикальный ислам тоже проводит свою линию. Но совершенно очевидно, что радикальный ислам не обеспечит в современных условиях восстановление Афганистана, как действительно сильной, нормальной державы", - отметил Сивков.

Немаловажную роль в дальнейшем сыграют те страны, которые оказывают политическое влияние на Афганистан.

"Ведущей силой в Афганистане является сегодня Пакистан. Другими игроками являются Саудовская Аравия, Катар и другие арабские страны, которые пытаются использовать это движение в своих целях. Турция, будучи членом НАТО, и активно участвуя в оккупации и интервенции против Афганистана, также не очень привлекательна для местного населения и местных полевых командиров, которые будут действовать там, и она тоже меньше всего влияет. Россия тактически и стратегически вела себя достаточно здорово, удачливо на протяжении последних 30 лет после выхода войск. Поэтому у России тоже хорошие шансы оказать влияние на ситуацию в Афганистане. Если говорить о внешнем влиянии, то за Пакистаном стоит Китай. И Пакистан в соответствии с внутренними соображениями, и с учетом китайского влияния, тоже будет поддерживать националистические и умеренные радикальные политические группировки в Афганистане", - считает Константин Сивков.

Эксперт считает, что гражданская война в Афганистане продлится еще два-три года, но уже не будет выплескиваться наружу. В итоге, считает Сивков, к власти придет умеренно радикальное национально ориентированное исламское правительство.

"Государство будет, безусловно, теократическое и чем-то будет напоминать нынешний Иран", - отметил военный эксперт.