Сурманидзе о ликвидации последствий наводнения в Сухуме: помощь горожан была бы прекрасна

Радио Гражданин и начальник: Сурманидзе о ликвидации последствий ливня в Сухуме

Стихия третий раз нанесла существенный ущерб коммунальному и жилищному хозяйству Абхазии в ночь с 15 на 16 августа. Прошедший ливень в этот раз обрушился с большей силой на Сухум. Пострадали в основном частные дома. По словам Автандила Сурманидзе, вода местами поднялась до уровня 2 метров 20 сантиметров.

"Насколько возможно стараемся помочь пострадавшим семьям. Все контролирует глава города Сухум. Он ежедневно связывается с президентом страны, с премьер-министром, обо всем докладывает… В данный момент все городские службы слаженно работают, работает техника. Я сам нахожусь на "поле боя", работают трактора, убирают ил, наши службы загружают в машины испорченную мебель и увозят. Никто просто так не сидит, все работают. Занимаемся днем и ночью, дел еще много", - рассказал Сурманидзе.

Помощь городским службам оказывают военнослужащие и МЧС. Сурманидзе отметил, что в случае стихийного наводнения хорошим подспорьем могла бы оказаться помощь горожан.

"Если горожане наши выйдут и будут помогать, было бы прекрасно. Пока я не вижу волонтеров. Работают только спецслужбы и пострадавшие люди", - сказал Автандил Сурманидзе.

По его словам, на устранение последствий наводнения может потребоваться до 20 дней.

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