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Русецкая: русский язык шире, чем сама страна

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Ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина (Москва, Россия) Маргарита Русецкая представила итоги индекса самочувствия русского языка в мире.

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Русецкая: русский язык русский язык шире, чем сама страна

Ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина (Москва, Россия) Маргарита Русецкая считает, что русский язык давно вышел за пределы России, и он шире, чем сама страна.

"Мы провели сравнение русского в мире, оценили его место и роль по сравнению с другими. Мы посмотрели, как чувствует себя русский язык на постсоветском пространстве", - сказала Русецкая.

В итоге, оказалось, что по индексу самочувствия русский язык занимает пятое место. Таким образом, знание русского языка дает преимущества на рынке труда и в получении образования.

Кроме того, по численности говорящих на нем, русский язык занимает восьмое место с 258 миллионами человек. При этом 8,6% всех сайтов в мире – русскоязычные. На первом месте – англоязычные сайты, они лидируют с отрывом в более, чем 60%. Ежегодно в научных журналах появляется 37 тысяч публикаций на русском языке.

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