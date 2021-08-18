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Такие обстоятельства: Скаков об археологических раскопках на античном городище Гюэнос

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Чем уникален античный Гюэнос, находящийся на территории Абхазии, что дали трехлетние раскопки археологов, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель директора Института археологии и востоковедения РАН Александр Скаков.

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Такие обстоятельства: Скаков об археологических раскопках на античном городище Гюэнос

На античном городище Гюэнос в Очамчыре раскопки проходят уже три года. По словам Скакова, проделан большой объем работы, сама работа сложная.

"Мощность культурного слоя составляет более пяти метров. Мы работаем в довольно тяжелых условиях... Значение этого городища в том, что Гюэнос – это единственный точно известный, точно локализованный античный полюс на территории Абхазии. Местонахождение Диоскурии точно не определено, ее ищут то там, то там, и она до сих пор не найдена. То, что найдено в Пицунде, – это слои самого раннего позднего римского времени. Такая же ситуация южнее Абхазии. Поэтому Гюэнос – это единственное точно известное местонахождение античного города", - рассказал ученый.

Подробности слушайте в аудиофайле и в эфире радио Sputnik Абхазия.

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