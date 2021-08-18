Джабаров о возможности признании "Талибана" * Россией: нужны подтверждения заявлениям

Радио Джабаров о возможности признании «Талибана» * Россией: нужны подтверждения заявлениям

Чтобы признать "Талибан" * официальной властью в Афганистане, надо понять, как дальше будут развиваться события, отметил в эфире радио Sputnik первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Намерения, о которых говорят талибы, все вроде бы правильные, хорошие – будут соблюдены права женщин, права на образование, все, к чему мы привыкли, будет применяться и там. Но для этого нужно, чтобы прошло реальное время, чтобы было подтверждение тому, что талибы будут представлять собой светскую современную власть, с которой можно будет общаться. Во-вторых, необходимо, чтобы в Кабуле и во всех крупных центрах навели порядок, чтобы там появились реальные органы власти. Пока непонятно, с кем нужно вести переговоры, хотя отдельные руководители "Талибана"* встречались уже и с нашим послом, заверили в безопасности, взяли периметр посольства под охрану. Тем не менее надо, чтобы ситуация устаканилась, и, конечно, нужны публичные заявления талибов – кто конкретно будет представлять власть, кому они доверят верховную власть в стране, собираются ли они проводить выборы и когда. То есть, должен быть осуществлен пакет мер, которые подтвердят, что эта власть реальна, пользуется поддержкой населения и реально пришлась по вкусу афганцам", - отметил эксперт.

Он обратил внимание на то, как слишком легко все города Афганистана практически сдались талибам.

"Это говорит о том, что население их поддерживает. Американцы настолько плохо работали 20 лет, что они вызывают такую ненависть у афганского населения, и на этом фоне, возможно, афганцы рады приходу к власти талибов... Россия не вмешивается во внутренние дела Афганистана, хотя Афганистан нам достаточно близок. Россия не собирается вмешиваться, если талибы сами не спровоцируют какой-то конфликт", - подчеркнул Джабаров.

*Террористическая организация, запрещенная в России.