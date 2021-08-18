Тугуш рассказал, как выбрать настоящий мед в Абхазии

Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
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Директор предприятия "Абхазмед" Даур Тугуш в эфире радио Sputnik рассказал, как выбрать качественный мед.
Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
Подробности слушайте в аудиофайле.
В Минсельхозе рассмотрели заявки предпринимателей на государственную поддержку агробизнеса в рамках целевой программы "Развитие сельского хозяйства на 2021 год".
Мобильный многопрофильный госпиталь Южного военного округа вновь прибыл в Абхазию для оказания помощи в лечении больных с COVID-19. Госпиталь приезжает в республику во второй раз.
Исследования показывают, что антитела, выработанные при COVID-19, остаются эффективными еще примерно семь месяцев.
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