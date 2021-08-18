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Тугуш рассказал, как выбрать настоящий мед в Абхазии

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210818/1033061004/Tugush-rasskazal-kak-kupit-nastoyaschiy-med-v-Abkhazii-.html

Директор предприятия "Абхазмед" Даур Тугуш в эфире радио Sputnik рассказал, как выбрать качественный мед.

Радио
Профилакторий: Тугуш о покупке меда

Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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