Тугуш рассказал, как выбрать настоящий мед в Абхазии

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Минсельхоз Абхазии выделил 35 миллионов рублей на поддержку агробизнеса В Минсельхозе рассмотрели заявки предпринимателей на государственную поддержку агробизнеса в рамках целевой программы "Развитие сельского хозяйства на 2021 год". 45