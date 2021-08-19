Турбаза: Калягина и Маркунасова о возможностях йога-туров в Абхазии

О том, что включают в себя йога-туры в Абхазии, почему эти туры столь популярны и какая от них польза, в эфире радио Sputnik рассказали президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина и психотерапевт, ведущая кундалини-йоги Евгения Маркунасова.

Радио Турбаза: Калягина и Маркунасова о возможностях йога-туров в Абхазии

В Абхазии все большую популярность получают йога-туры. Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина отмечает, что, создавая такого рода турпродукт, не нужно было изобретать велосипед, но в тоже время необходимо было все адаптировать под Абхазию.

"Абхазия многогранна, такие туры очень даже хорошо сюда подходят, то есть это нетронутая природа, уединенные пляжи, леса, множество спокойных мест, где именно такие туры можно проводить круглый год. Такой тур предназначен для людей, которые заинтересованы развитием не только своего физического здоровья, но и духовного мира, это единение с природой, с самим собой", - отмечает Калягина.

Ведущая кундалини-йоги Евгения Маркунасова в беседе на радио рассказала, что включают в себя йога-туры в Абхазии и какие места посещают гости республики.

Эксперты поделились своим мнением о том, почему такие туры так популярны и какая от них польза.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.