Историк: бесхребетный и непродуманный августовский путч стал могильщиком СССР

О том, почему августовский путч 1991 года завершился безрезультатно и как эти политические события ударили по Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказал историк Сослан Салакая.

Радио Историк: бесхребетный и непродуманный августовский путч стал могильщиком СССР

Путч сыграл колоссальную роль в новейшей истории всего мира, считает ученый.

"После того, как путч завершился безрезультатно, а он завершился безрезультатно, так как путчем называют только проигрышные выступления, неизбежность развала СССР стала ясна. Это коренным образом перестроило свет. Путч был серьезной попыткой предотвратить развал Советского Союза, но она была сделана настолько непродуманно и бесхребетно, что практически путч стал могильщиком Советского Союза", - сказал Салакая.

Он рассказал, почему эти политические события ударили и по Абхазии.

"Перед этим шел Новоогаревский процесс, создание союзного государства. В частности, в этом активно участвовала группа автономий, в которой одну из ведущих ролей играл Владислав Григорьевич Ардзинба. Они добивались, чтобы субъектами стали и автономии и чтобы эти субъекты имели равные права. То есть, чтобы Абхазия была одной из составляющих обновленного Союза. После поражения путча все это, конечно, сошло на нет. И фактически СССР распался по тем республикам, которые были. Потому все остальные страны сделали вид, что проблему Абхазии и Грузии должны решать только Абхазия и Грузия между собой. К чему это привело – понятно", – отметил историк.

Ученый подчеркнул, что оставление Абхазии и Грузии один на один означало, что вопрос будет решен не мирным путем.

Салакая вспоминает, что августовский путч в Абхазии был встречен довольно равнодушно.

"Сначала те, у кого были прокоммунистические взгляды, восприняли это с радостью или надеждой. Но первая же пресс-конференция тех, кто его сделал, показывала, что они были напуганы. Их вид показывал, что они настроены нерешительно", - сказал историк.

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В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ Горбачева, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). Основная цель заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации Союза, что, по их мнению, могло произойти 20 августа во время подписания нового Союзного договора.

По договору СССР должен был трансформироваться в федерацию. Новое государство предполагалось назвать Союзом Суверенных Советских Республик. При этом каждая республика обладала бы правом выхода из СССР с обретением самостоятельности.

В ГКЧП в августе 1991 года вошли вице-президент Геннадий Янаев, премьер-министр Валентин Павлов, министр внутренних дел Борис Пуго, министр обороны Дмитрий Язов, председатель КГБ Владимир Крючков, первый зампред Совета обороны Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи Александр Тизяков.

Их активно поддержали председатель Верховного Совета Анатолий Лукьянов, замминистра обороны, главком сухопутных войск Валентин Варенников, заведующий Общим отделом ЦК КПСС Валерий Болдин, член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин, начальник охраны президента Владимир Медведев, начальник охраны резиденции президента в Форосе Вячеслав Генералов, заместитель председателя КГБ Гений Агеев и некоторые другие.

В "Заявлении советского руководства" от 19 августа говорилось о неспособности Горбачева по состоянию здоровья исполнять обязанности президента и о переходе его полномочий Геннадию Янаеву, а также о введении чрезвычайного положения в отдельных местностях страны сроком на шесть месяцев.

На следующий день в Москве у Белого дома собрались около 100 тысяч протестующих против переворота, Горбачев вернулся в столицу; 22 августа членов ГКЧП арестовали, но процесс распада СССР уже был запущен — несколько республик провозгласили свою независимость.

Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало подписание соглашения, впоследствии названного Беловежским, в котором говорилось об окончании истории СССР и создании Содружества Независимых Государств.