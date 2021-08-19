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Осипов рассказал, почему никто и никогда не победит Афганистан

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Если вы хотите представить себе марсианское нашествие, то это и есть Афганистан: такое мнение высказал ветеран войны в Афганистане, литератор Александр Осипов.

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Осипов рассказал, почему никто и никогда не победит Афганистан

Афганистан, где сегодня победу празднуют талибы*, – это совершенно отдельная цивилизация со своими законами и устоями, которые формировались веками и работают до сих пор, отметил ветеран войны в Афганистане, литератор Александр Осипов.

По его словам, не зря Афганистан называют "кладбищем империй": эту страну невозможно победить. Ветеран афганской войны, участник двух локальных конфликтов на Кавказе, майор в отставке Александр Осипов добавляет, что в Афганистане до сих пор древнейшей профессией считается караванщик, а главным источником информации – устное творчество, а потому эту страну можно смело сравнить, например, с Марсом. Следовательно, любую афганскую экспансию – с марсианским нашествием.

"Вся территория Афганистана напичкана подземными сооружениями. Однажды в Кандагаре мы получили корабельные дымовые шашки черного дыма по 100-200 килограммов. Мы опустили их в кериз (вход в пещеру), где на глубине шести метров рядом с потоком воды наблюдался ход в сторону другого кериза. И таких ходов очень много. Мы бросили эту бочку в ожидании, что два-три столба увидим в отдалении. Прождали час – поднялось 12 столбов черного дыма", – рассказал Осипов в эфире радио Sputnik Беларусь.

Подробности в аудиофайле.

*террористическая организация, запрещенная в России

 

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