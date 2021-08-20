15:33 20 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.36
  • EUR86.86
Поиск
© Sputnik

Главный четверг: Пилия о развитии экономики, майнинге, паспортизации в Галском районе

Радио
Получить короткую ссылку
5501
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/13/1033068674.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210820/1033067944/Glavnyy-chetverg-Piliya-o-razvitii-ekonomiki-mayninge-pasportizatsii-v-Galskom-rayone.html

О безопасности в Галском районе, о проектах по развитию экономики, о легальной торговле с восточным соседом Абхазии и потенциале района в сфере туризма в эфире радио Sputnik рассказал глава Галского района Константин Пилия.

Радио
Главный четверг: Пилия о развитии экономики, майнинге, паспортизации в Галском районе

Все предпосылки для развития района в Гале есть, и говорить о какой-либо опасности неуместно, даже бытовая преступность сведена к минимуму, сказал Пилия в эфире радио.  

Говоря об эпидситуации в районе, Пилия оценил ее как благоприятную, рассказал за счет чего это удалось сделать.  

"Мы понимали, что ситуация с вакцинацией будет протекать тяжело, и поставили на границе с Грузией медицинский пункт, где возвращающееся население должно было предоставить ПЦР-анализ или справки об антителах, или со справки, что они провакцинированы.  Фильтр позволил уберечь население. При этом галцы всегда отличались законопослушностью, распоряжение президента по защите от коронавируса люди соблюдают", - отметил Пилия.    

Говоря об экономическом развитии, Константин Пилия отметил, что в районе надо продвигать сельское хозяйство.

"Сейчас, пересматривая бюджет этого года, мы все сделали, чтобы он был целевым, и знали, к чему мы придем через год, куда мы приведем район", - сказал глава района.

Он также рассказал о реализуемых проектах и перспективах района.

Собеседник Sputnik объяснил свое мнение по поводу легальной торговли с восточным соседом Абхазии.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.   

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Юг Франции в огне
"Лена, а "П" не помнишь как?": что люди знают о ГКЧП
График выплат российской пенсии в Абхазии: август


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться