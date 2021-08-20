Главный четверг: Пилия о развитии экономики, майнинге, паспортизации в Галском районе

О безопасности в Галском районе, о проектах по развитию экономики, о легальной торговле с восточным соседом Абхазии и потенциале района в сфере туризма в эфире радио Sputnik рассказал глава Галского района Константин Пилия.

Радио Главный четверг: Пилия о развитии экономики, майнинге, паспортизации в Галском районе

Все предпосылки для развития района в Гале есть, и говорить о какой-либо опасности неуместно, даже бытовая преступность сведена к минимуму, сказал Пилия в эфире радио.

Говоря об эпидситуации в районе, Пилия оценил ее как благоприятную, рассказал за счет чего это удалось сделать.

"Мы понимали, что ситуация с вакцинацией будет протекать тяжело, и поставили на границе с Грузией медицинский пункт, где возвращающееся население должно было предоставить ПЦР-анализ или справки об антителах, или со справки, что они провакцинированы. Фильтр позволил уберечь население. При этом галцы всегда отличались законопослушностью, распоряжение президента по защите от коронавируса люди соблюдают", - отметил Пилия.

Говоря об экономическом развитии, Константин Пилия отметил, что в районе надо продвигать сельское хозяйство.

"Сейчас, пересматривая бюджет этого года, мы все сделали, чтобы он был целевым, и знали, к чему мы придем через год, куда мы приведем район", - сказал глава района.

Он также рассказал о реализуемых проектах и перспективах района.

Собеседник Sputnik объяснил свое мнение по поводу легальной торговли с восточным соседом Абхазии.

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