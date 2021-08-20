Гоов о приезде российского госпиталя в Абхазию: неоценимая рука помощи

О российском военном госпитале в Абхазии, насколько это позволит разгрузить медицинские учреждения страны, эфире радио Sputnik рассказал врач, глава медицинского управления МЧС Абхазии и бывший министр здравоохранения республики Андзор Гоов.

Радио Такие обстоятельства: Гоов о приезде российского военного госпиталя в Абхазию

Мобильный госпиталь Министерства обороны России прибыл в Абхазию во второй раз для помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Медики и военнослужащие прибыли в Абхазию из Буденновска, преодолев 800 километров.

"Огромная помощь, когда тебе протягивают руку помощи, она всегда неоценима, тем более в период тяжелого заболевания. Новый штамм мало изучен, у нас такие большие проблемы, а помощь российских медиков просто неоценима, у них есть опыт, уже были здесь", - сказал в эфире радио врач, глава медицинского управления МЧС Абхазии Андзор Гоов.

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Мобильный госпиталь Минобороны России оснащен современным оборудованием и необходимыми лекарствами. На улице в пневмокаркасных надувных палатках организованы приемный пункт, лаборатория, кабинет УЗИ, рентген-кабинет.

Оборудован мобильный госпиталь и 11 аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, анализаторами крови.

Всего госпиталь рассчитан на 100 койко-мест, но при необходимости могут оборудовать еще 50 мест. 46 из 100 мест оборудованы кислородным обеспечением. В Абхазию в составе госпиталя приехали около 100 военнослужащих и медицинских работников и около 30 единиц военной техники. Сотрудники госпиталя проживают на территории государственной дачи недалеко от пансионата "Айтар".