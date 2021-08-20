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Джабаров рассказал, в каком случае талибы могут пойти на страны Центральной Азии

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210820/1033071083/Dzhabarov-rasskazal-v-kakom-sluchae-taliby-mogut-poyti-na-strany-Tsentralnoy-Azii.html

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по поводу помощи РФ странам Центральной Азии в обеспечении безопасности на границе с Афганистаном.

Радио
Джабаров рассказал, в каком случае талибы могут пойти на страны Центральной Азии

Россия готова оказать помощь странам Центральной Азии в случае возникновения угроз со стороны Афганистана, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Если будет необходимость - поможем, но исключительно для защиты и обороны", - сказал он.

Джабаров отметил, что поддержка оппозиционных сил в Афганистане способна вызвать новый очаг напряженности в регионе.

"Талибы могут направить свои отряды в республики ЦА - это плохой вариант. Поэтому Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан придерживаются нейтральной позиции, что это внутренние дела Афганистана, и вмешиваться они в это не хотят", - пояснил первый зампред.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае на фоне вывода американских войск. Боевики радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) развернули наступление на крупные города страны и взяли под контроль практически всю республику.

На прошлой неделе талибы объявили о контроле всех погранпереходов Афганистана. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и взяли президентский дворец. В связи с этим президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и покинул республику.

В настоящее время в стране действует переходное правительство во главе с бывшим министром внутренних дел Ахмадом Джалали. Лидером государства назначен глава политического офиса талибов в Катаре мулла Барадар.

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