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Ирина Повирскер
© Sputnik / Томас Тхайцук

Повирскер о подготовке к школе: все соскучились по нормальному учебному процессу

Радио
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210820/1033072706/Povirsker-o-podgotovke-k-shkole-vse-soskuchilis-po-normalnomu-uchebnomu-protsessu-.html

Какую работу ведут в преддверии нового учебного года школы Абхазии, готовы ли принять детей с соблюдением всех санитарных норм, в эфире радио Sputnik рассказала директор столичной средней школе №2 Ирина Повирскер.

Радио
Повирскер о подготовке к школе: все соскучились по нормальному учебному процессу

Все учителя столичной средней школе №2 сегодня вышли на работу после отпуска, на данный момент заболевших, и на самоизоляции нет никого, проинформировала Повирскер.   

"Школа, кончено, у нас перегружена. Уже второй год мы открываем дополнительный пятый первый класс. Мы не имеем право принять в класс более 20 детей. Конечно. мы не смогли принять всех желающих попасть в нашу школу. Мы надеемся, что учебный год состоится, и кончено мы готовы принять всех детей с соблюдением всех санитарных норм. Практически во всех классах установлены рециркуляторы, и весь год мы проводили "утренний фильтр". Надеемся, что этот учебный год будет у нас более успешный, этого хотят не только учителя, но и родители, дети. Все соскучились по нормальному учебному процессу", - сказала Повирскер.

Директор столичной школы в беседе на радио отметила, что будут приложены все усилия, чтоб учебный год был в полном объеме. На данный момент 35% всего коллектива уже привито, у многих в планах провакцинироваться, сказала Повирскер.   

Подробности в аудиофайле.       

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