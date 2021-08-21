14:43 21 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.36
  • EUR86.86
Поиск
© Sputnik

"Какая-то мистика": как чуть не снесли собор Василия Блаженного

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (595)
12 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/1a/1031907037.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210821/1033071629/Kakaya-to-mistika-kak-chut-ne-snesli-sobor-Vasiliya-Blazhennogo--.html

Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.

Радио
"Какая-то мистика". Как чуть не снесли собор Василия Блаженного (копия)

"Лазарь, поставь на место!" - по легенде, так отреагировал Иосиф Сталин, когда на одном из заседаний Каганович предложил убрать храм Василия Блаженного с Красной площади. А Наполеон, покидая Москву в 1812-м году, отдавал приказ взорвать храм. Кто и зачем пытался снести Покровский собор (и где правда, а где - легенда)?

Как храму удалось устоять при нашествии Наполеона? И есть ли подтверждения, что большевики хотели его снести? Рассказывает заведующая отделом "Покровский собор" Государственного Исторического музея Татьяна Сарачева.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (595)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Юг Франции в огне
Испорченная мебель и грязь кругом: последствия потопа в Сухуме
График выплат российской пенсии в Абхазии: август


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться