Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
"Какая-то мистика". Как чуть не снесли собор Василия Блаженного (копия)
"Лазарь, поставь на место!" - по легенде, так отреагировал Иосиф Сталин, когда на одном из заседаний Каганович предложил убрать храм Василия Блаженного с Красной площади. А Наполеон, покидая Москву в 1812-м году, отдавал приказ взорвать храм. Кто и зачем пытался снести Покровский собор (и где правда, а где - легенда)?
Как храму удалось устоять при нашествии Наполеона? И есть ли подтверждения, что большевики хотели его снести? Рассказывает заведующая отделом "Покровский собор" Государственного Исторического музея Татьяна Сарачева.
На заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции министр здравоохранения Эдуард Бутба рассказал, что в Абхазии подключена централизованная подача кислорода в восьми точках.