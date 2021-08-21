"Какая-то мистика": как чуть не снесли собор Василия Блаженного

Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.

Радио "Какая-то мистика". Как чуть не снесли собор Василия Блаженного (копия)

"Лазарь, поставь на место!" - по легенде, так отреагировал Иосиф Сталин, когда на одном из заседаний Каганович предложил убрать храм Василия Блаженного с Красной площади. А Наполеон, покидая Москву в 1812-м году, отдавал приказ взорвать храм. Кто и зачем пытался снести Покровский собор (и где правда, а где - легенда)?

Как храму удалось устоять при нашествии Наполеона? И есть ли подтверждения, что большевики хотели его снести? Рассказывает заведующая отделом "Покровский собор" Государственного Исторического музея Татьяна Сарачева.

Слушайте подкасты РИА Новости.