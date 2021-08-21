"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля"
"Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить…". "Он, конечно, виноват. Но он не виноват". Цитаты из фильма "Берегись автомобиля" остались современными и спустя 55 лет после его выхода. Почему у Юрия Деточкина такая фамилия? Как фильм хотели назвать изначально? "Что делать? Сухари сушить!" и другие фразы, которые нам дала картина Рязанова.
На улицах танки, на экранах — "Лебединое озеро". Тридцать лет назад высокопоставленные силовики и политики пытались помешать новому Союзному договору. Михаила Горбачева заблокировали в Форосе. Но Государственный комитет по чрезвычайному положению просуществовал три дня.
Компьютерный томограф, установленный в Гудаутском госпитале в сентябре 2020 года для диагностики больных с коронавирусом, вышел из строя в июле 2021 года. Томограф был закуплен у российской компании "Форсайт-медикал" благотворительным движением "Мы – Вместе".