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"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля"

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Подкасты РИА (597)
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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

Радио
"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля"

"Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить…". "Он, конечно, виноват. Но он не виноват". Цитаты из фильма "Берегись автомобиля" остались современными и спустя 55 лет после его выхода. Почему у Юрия Деточкина такая фамилия? Как фильм хотели назвать изначально? "Что делать? Сухари сушить!" и другие фразы, которые нам дала картина Рязанова.

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Темы:
Подкасты РИА (597)

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