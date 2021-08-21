"Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля"

Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

Радио "Жениться нужно на сироте" и другие советы из "Берегись автомобиля"

"Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить…". "Он, конечно, виноват. Но он не виноват". Цитаты из фильма "Берегись автомобиля" остались современными и спустя 55 лет после его выхода. Почему у Юрия Деточкина такая фамилия? Как фильм хотели назвать изначально? "Что делать? Сухари сушить!" и другие фразы, которые нам дала картина Рязанова.

Слушайте подкасты РИА Новости.