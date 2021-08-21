Кварчелия рассказала, как выбрать настоящий аджинджух

Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
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Предприниматель Ирина Кварчелия в эфире радио Sputnik рассказала о том, чем настоящий абхазский аджинджух отличается от подделки, какие ингредиенты включает в себя этот традиционный абхазский продукт и как правильно его выбирать.
Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
Подробности слушайте в аудиофайле.
На заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции министр здравоохранения Эдуард Бутба рассказал, что в Абхазии подключена централизованная подача кислорода в восьми точках.
В период с 13 по 19 августа на борьбу с коронавирусом, покупку лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов было потрачено 28 200 820 рублей.
Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба дал расширенное интервью о ситуации с коронавирусом в стране и мощностях медучреждений.
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