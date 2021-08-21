Кварчелия рассказала, как выбрать настоящий аджинджух

Предприниматель Ирина Кварчелия в эфире радио Sputnik рассказала о том, чем настоящий абхазский аджинджух отличается от подделки, какие ингредиенты включает в себя этот традиционный абхазский продукт и как правильно его выбирать.