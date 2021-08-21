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© Foto / предоставила Ирина Кварчелия

Кварчелия рассказала, как выбрать настоящий аджинджух

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210821/1033074866/Kvarcheliya-rasskazala-kak-vybrat-nastoyaschiy-adzhindzhukh-.html

Предприниматель Ирина Кварчелия в эфире радио Sputnik рассказала о том, чем настоящий абхазский аджинджух отличается от подделки, какие ингредиенты включает в себя этот традиционный абхазский продукт и как правильно его выбирать.

Радио
Профилакторий: как выбрать аджинджух

Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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