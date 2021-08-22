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Ходарцева рассказала, как одеться на экскурсию туристу в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210822/1033071615/Khodartseva-rasskazala-kak-odetsya-na-ekskursiyu-turistu-v-Abkhazii--.html

Какую экипировку следует выбирать туристу в зависимости от маршрута поездки, об этом в эфире радио Sputnik своими советами поделилась организатор экскурсий Надежда Ходарцева.

Радио
Ходарцева рассказала, как одеться на экскурсию туристу в Абхазии

Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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