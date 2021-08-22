Ходарцева рассказала, как одеться на экскурсию туристу в Абхазии

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Какую экипировку следует выбирать туристу в зависимости от маршрута поездки, об этом в эфире радио Sputnik своими советами поделилась организатор экскурсий Надежда Ходарцева.