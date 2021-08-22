Ходарцева рассказала, как одеться на экскурсию туристу в Абхазии

Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
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Какую экипировку следует выбирать туристу в зависимости от маршрута поездки, об этом в эфире радио Sputnik своими советами поделилась организатор экскурсий Надежда Ходарцева.
Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Всего в турнире участвовали четыре команды: две столичные, а также команды из села Члоу Очамчырского района и села Ачандара Гудаутского района.
Международный турнир по футболу проходил в городе Макеевка Донецкой Народной Республики 20 и 21 августа.
В ходе трехдневного визита в Нижний Новгород делегация Абхазия посетила праздничные мероприятия в честь 800-летия города, и познакомилась с его основными достопримечательностями.
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