"Чтобы Барма и Постник не могли построить ничего подобного, Иван Грозный велел ослепить их...". Но что, если Барма и Постник - были иностранцами, бедных зодчих никто не ослеплял, а схема храма - похожа на чертежи Леонардо да Винчи?
Тайна строителя. Почему храм Василия Блаженного похож на схемы да Винчи
Пытаемся разгадать одну из главных загадок храма Василия Блаженного - кто же его строил.
Почему архитекторы собора - вполне возможно, были “весенними ласточками” из Европы? Как родилась легенда о том, что "строитель был ослеплен тираном"? Рассказывает заведующая отделом "Покровский собор" Государственного исторического музея Татьяна Сарачева.