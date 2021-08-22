Тайна строителя: почему храм Василия Блаженного похож на схемы да Винчи

"Чтобы Барма и Постник не могли построить ничего подобного, Иван Грозный велел ослепить их...". Но что, если Барма и Постник - были иностранцами, бедных зодчих никто не ослеплял, а схема храма - похожа на чертежи Леонардо да Винчи?