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Тайна строителя: почему храм Василия Блаженного похож на схемы да Винчи

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"Чтобы Барма и Постник не могли построить ничего подобного, Иван Грозный велел ослепить их...". Но что, если Барма и Постник - были иностранцами, бедных зодчих никто не ослеплял, а схема храма - похожа на чертежи Леонардо да Винчи?

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Тайна строителя. Почему храм Василия Блаженного похож на схемы да Винчи

Пытаемся разгадать одну из главных загадок храма Василия Блаженного - кто же его строил.

Почему архитекторы собора - вполне возможно, были “весенними ласточками” из Европы? Как родилась легенда о том, что "строитель был ослеплен тираном"? Рассказывает заведующая отделом "Покровский собор" Государственного исторического музея Татьяна Сарачева.

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Темы:
Подкасты РИА (598)

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