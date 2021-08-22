Эксперты рассказали, как делать безопасное селфи с животными

Как вести себя с домашними животными, например, коровами и лошадьми, которых нередко можно встретить на улицах, почему опасно подходить к ним слишком близко рассказали экскурсовод Наталья Базба и начальник ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.
Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
Делегация Республики Абхазия во главе с руководителем Администрации президента Алхасом Квициниа отправилась в Нижний Новгород для участия в праздничных мероприятиях по случаю 800-летия со дня основания города.