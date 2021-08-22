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Эксперты рассказали, как делать безопасное селфи с животными

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Как сделать фото с дикими животными без ущерба для здоровья, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали экскурсовод Наталья Базба и начальник ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.

Радио
Профилакторий: селфи с животными

Как вести себя с домашними животными, например, коровами и лошадьми,  которых нередко можно встретить на улицах, почему опасно подходить к ним слишком близко рассказали экскурсовод Наталья Базба и начальник ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.

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Подробности слушайте в аудиофайле.

 

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