Эксперты рассказали, как делать безопасное селфи с животными

Как сделать фото с дикими животными без ущерба для здоровья, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали экскурсовод Наталья Базба и начальник ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.

Радио Профилакторий: селфи с животными

Как вести себя с домашними животными, например, коровами и лошадьми, которых нередко можно встретить на улицах, почему опасно подходить к ним слишком близко рассказали экскурсовод Наталья Базба и начальник ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.

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