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Ветеран Афгана рассказал, можно ли верить обещаниям талибов

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США могли договориться с талибами "сдать Афганистан" еще несколько лет назад, не исключают эксперты.

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Ветеран Афгана рассказал, можно ли верить обещаниям талибов

Почему не стоит "обелять" талибов и почему они себя так образцово ведут (по крайней мере пока), рассуждает спецпредставитель российского союза ветеранов Афганистана Вячеслав Некрасов.

Также вы узнаете, почему военные Афганистана сложили оружие, ждать ли в стране гражданской войны, что будет с афганскими женщинами, могут ли местные жители дать отпор "Талибану*".

Боевики радикального движения "Талибан"* 15 августа вошли в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

Посольства западных стран начали эвакуацию своих дипломатов и их семей, также из Кабула начали массово выезжать жители столицы.

*"Талибан" - запрещенная в России террористическая организация

 

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