Такие обстоятельства: Шоуа о причинах роста цен на товары в Абхазии

Экономист Нодар Шоуа в эфире радио Sputnik объяснил, почему в Абхазии резко выросли цены на всю продукцию.

Радио Такие обстоятельства: Шоуа о причинах роста цен в Абхазии

В последнее время в Абхазии наблюдается постоянный рост цен на продовольственные товары, на топливо, стройматериалы, лекарства. Чем вызвано повышение цен и как оно сказывается на покупательской способности граждан, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал экономист, экс-руководитель отдела макроэкономического анализа Министерства экономики республики Нодар Шоуа.

Эксперт считает, что рост цен в Абхазии вполне объяснимый факт, так как большая часть продовольственной корзины в Абхазии, да и в принципе продуктов первой необходимости, в республике импортируется.

"К большому сожалению, нужно признать, что наша экономика на 60% состоит из торговли, именно перепродаж. Все это проходит процедуру логистики, границы и прочее. И когда закупочная цена растет в России, соответственно поднимается цена и здесь. А в России инфляция, цены растут. В среднем уровень инфляции выдерживается Центробанком в районе 5%", - сказал Шоуа.

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