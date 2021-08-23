Эксперт рассказал, удалось ли республикам бывшего СССР стать независимыми

Получилось ли республикам бывшего СССР стать независимыми и нашли ли они свою идентичность за 30 лет существования, мнением поделился политолог Алексей Мухин.

Радио Эксперт рассказал, удалось ли республикам бывшего СССР стать независимыми

После распада СССР, по мнению Генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, сформировались несколько типов государственных образований. В числе тех, кто нашел свою идентичность, он назвал Россию, Казахстан и Туркмению.

"Россия, Казахстан и Туркмения - страны, которые более или менее сформировали свою государственность за 30 лет, и сформировали ее довольно успешно каждый по-своему",- считает Мухин.

Ко второму типу, проамериканскому или прозападному он отнес Украину и Грузию.

"Украина является ярким показателем, как развиваются государства, которые находятся в поиске ложной идентичности. Независимость Украины условная. Практически всю свою историю она скатывалась и окончательно скатилась к тому, что стала называть себя прозападной. Одновременно точно также себя вела Грузия. Это страны одного типа, которые имитируют европейскость, прозападность, на самом деле таковыми не являясь", - заметил Мухин.

В числе пророссийских образований эксперт назвал Беларусь.

"Она (Беларусь - примеч.) позиционирует себя, кстати, там есть и черты второго типа, позиционирует себя еще как "заказник советскости". Это интересно, но все меньше и меньше. После события годичной давности в Белоруссии, на мой взгляд, очень сильно похоронили ощущение, тот тип советскости, которые Лукашенко и его команда пытались поддерживать и формировать. Белоруссия показала, что она не избежала общей судьбы республик бывшего СССР", -сказала эксперт.

Говоря о том, получилось ли стать независимыми странам бывшего СССР, эксперт отмечает, что удалось это очень ограниченному количеству, если под независимостью подразумевать суверенность политики, статуса, состояния.