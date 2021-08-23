Эксперт рассказал, удалось ли республикам бывшего СССР стать независимыми

После распада СССР, по мнению Генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, сформировались несколько типов государственных образований. В числе тех, кто нашел свою идентичность, он назвал Россию, Казахстан и Туркмению.
"Россия, Казахстан и Туркмения - страны, которые более или менее сформировали свою государственность за 30 лет, и сформировали ее довольно успешно каждый по-своему",- считает Мухин.
Ко второму типу, проамериканскому или прозападному он отнес Украину и Грузию.
"Украина является ярким показателем, как развиваются государства, которые находятся в поиске ложной идентичности. Независимость Украины условная. Практически всю свою историю она скатывалась и окончательно скатилась к тому, что стала называть себя прозападной. Одновременно точно также себя вела Грузия. Это страны одного типа, которые имитируют европейскость, прозападность, на самом деле таковыми не являясь", - заметил Мухин.
В числе пророссийских образований эксперт назвал Беларусь.
"Она (Беларусь - примеч.) позиционирует себя, кстати, там есть и черты второго типа, позиционирует себя еще как "заказник советскости". Это интересно, но все меньше и меньше. После события годичной давности в Белоруссии, на мой взгляд, очень сильно похоронили ощущение, тот тип советскости, которые Лукашенко и его команда пытались поддерживать и формировать. Белоруссия показала, что она не избежала общей судьбы республик бывшего СССР", -сказала эксперт.
Говоря о том, получилось ли стать независимыми странам бывшего СССР, эксперт отмечает, что удалось это очень ограниченному количеству, если под независимостью подразумевать суверенность политики, статуса, состояния.