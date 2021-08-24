Эксперт: нет благостных ожиданий у жителей Афганистана по поводу прихода "Талибана"*

Почему провинции Афганистана подозрительно быстро сдались талибам? Удастся ли террористам удержать власть? И каким будет управление "Талибана"*.

Радио Эксперт: нет благостных ожиданий у жителей Афганистана по поводу прихода "Талибана"*

Об экстремизме, который стал "иконой", распространении наркотрафика, преступности за пределами Афганистана, и выжидательной позиции России, рассказал директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

По мнению эксперта, правительственные войска Афганистана сложили оружие из-за "страха и ужаса". При этом у простых граждан нет никаких позитивных ожиданий по поводу прихода талибов.

"Американцы думали, что могут "условно передать власть" террористам". Вот только радикалам это было не нужно. "Талибан" прежде всего демонстрировал всем миру свою победу над США".

*"Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.