Пилия рассказал, какими банковскими картами могут пользоваться туристы в Абхазии

Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
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Заместитель директора экономико-правового департамента Национального Банка Абхазии Леон Пилия рассказал о том, как российские туристы могут пользоваться своими банковскими картами в Абхазии.
Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
Подробности слушайте в аудиофайле.
К работам было привлечено 30 специалистов подразделения РХБ защиты Черноморского флота, задействовано десять специальных автомобилей.
Крым, Краснодарский край, Абхазия и курорты Кавказских Минеральных Вод – самые популярные направления, куда можно недорого поехать отдохнуть в сентябре 2021 года.
В конкурсе принимают участие более 90 военнослужащих в составе девяти команд военных альпинистов из России, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистана и Индии.
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