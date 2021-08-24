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Пилия рассказал, какими банковскими картами могут пользоваться туристы в Абхазии

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Заместитель директора экономико-правового департамента Национального Банка Абхазии Леон Пилия рассказал о том, как российские туристы могут пользоваться своими банковскими картами в Абхазии.

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Пилия рассказал, какими банковскими картами могут пользоваться туристы в Абхазии

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Подробности слушайте в аудиофайле.

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