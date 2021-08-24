Пилия рассказал, какими банковскими картами могут пользоваться туристы в Абхазии

Заместитель директора экономико-правового департамента Национального Банка Абхазии Леон Пилия рассказал о том, как российские туристы могут пользоваться своими банковскими картами в Абхазии.

Радио Пилия рассказал, какими банковскими картами могут пользоваться туристы в Абхазии

Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.

Подробности слушайте в аудиофайле.