Хинштейн: Россия для националистов, фашистов, шовинистов должна быть навсегда закрыта

Депутат Госдумы России Александр Хинштейн прокомментировал суть законопроекта о запрете на въезд в Россию иностранцев, которые проявляли вражду к русскоязычным или оскорбляли ветеранов Великой Отечественной войны, автором которого он является.

Радио Хинштейн: двери России для националистов, фашистов и шовинистов должны быть навсегда закрыты

Известный депутат Госдумы России Александр Хинштейн, в прошлом советник директора Росгвардии Виктора Золотова, а теперь зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции внес законопроект, возбраняющий въезд в Россию иностранцам-русофобам. Как сообщил Хинштейн, в МВД поддержали концепцию законопроекта, так что его прохождение через Думу вполне вероятно.

Законодатель раскрывает понятие "русофобы". К ним относятся те, кто "возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны". Основанием для запрета на въезд также станут "осквернение символов воинской славы России, причинение вреда воинским захоронениям, памятникам, стелам, обелискам и другим мемориалам в память о погибших при защите Отечества, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в военные годы, о ветеранах, пропаганда, демонстрация, изготовление нацистской или экстремистской символики, а также отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, одобрение преступлений нацистов".

"Мы лишь расширяем существующие сегодня требования. Сегодня списки уже составляются сотрудниками миграционных органов МВД. Потому что право на посещение России не имеют те, кто был выдворен, те, кто совершил уголовные или административные преступления на территории России, те, кто превысил свои сроки нахождения. Эти лица вносятся в соответствующую базу данных. Все действия, препятствующие посещению России, должны совершаться публично. Если человек с глазу на глаз в частной беседе говорит что-то неподобающее, то при всей возмутительности, это его частное дело. Но если это происходит с использованием СМИ, сети интернет, в общественном пространстве , то тогда это основание для того, чтобы не впускать людей в страну. Позиция очень простая: нам не нужны националисты, шовинисты всех мастей, экстремисты. Фашисты. Двери для них в Россию должны быть крепко закрыты", - отметил Хинштейн.