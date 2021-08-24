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Такие обстоятельства: Миквабия об исследованиях коронавируса в НИИЭПиТ Абхазии

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Директор НИИЭПиТ Абхазии Зураб Миквабия в эфире радио Sputnik рассказал о главных научных достижениях, которые удалось сделать за 94 года работы учреждения.

Радио
Такие обстоятельства: Миквабия об исследованиях коронавируса в НИИЭПиТ Абхазии

Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии был основан 24 августа 1927 года. О работе, связанной с вакцинацией, сотрудничестве с Центром Гамалеи и планах на будущее, рассказал директор учреждения Зураб Миквабия. 

Уже девять лет НИИЭПиТ сотрудничает с Центром Гамалеи. Сегодня большой акцент делается на разработки, связанные с коронавирусной инфекцией. Однако, коронавирус в абхазском институте начали изучать еще в советские годы. И если бы не война в Абхазии, считает Миквабия, тесты на определение коронавируса удалось бы разработать много лет назад.

Много исследований проводятся в Институте и по теме долгожительства.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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