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Капба о перспективах начала учебного года в Абхазии: мы все в ожидании

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О готовности к началу нового учебного года в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала директор сухумской средней школы №15 Диана Капба.

Радио
Капба о перспективах начала учебного года в Абхазии: мы все в ожидании

До 1 сентября остается мало времени, но родители и педагоги находятся в неведении, как начнется новый учебный год: приступят ли учащиеся к полноценному учебному процессу, будут ли вновь переводить крупные школы на трехдневный формат обучения с делением классов на смены или будет введен карантин.

О перспективах начала учебного процесса, что делать, если занятия не начнутся 1 сентября, как это скажется на учебном процессе, рассказала директор столичной школы №15  Диана Капба. 

"Мне очень сложно ответить, начнется ли учебный год. Мы все в ожидании, когда нам кто и что сообщит. Мы, конечно, готовы в сентябре начать занятия, как обычно. Но все зависит от обстановки. Все учителя, как всегда, вышли на работу с 20 августа. Готовим классы, планы, как запустить учебный процесс, как встретить детей", - сообщила Капба.

Говоря об учебном процессе, руководитель школы отметила, что прошлогодний опыт трехдневного обучения детей отразился на качестве образования в худшую сторону.

"Дети должны каждый день слышать учителя. Три дня в школе, четыре дома – нет положительного результата. Онлайн обучение – это самое безвыходное положение. Я категорически против него. Это самообман, грубо говоря… Вариант "три на три" – это нагрузка на учителей, которую они не выдержат. Тем более многие педагоги переболели ковидом, а слабость присутствует", - отметила педагог.

Капба убеждена, что наверстать тот пробел в знаниях, который возник в результате длительного карантина в школах в течение двух прошлых лет, самостоятельно дети не в силах.

"Вдвойне сложнее и родителям. Одни дети в одной смене, другие – в другой. Онлайн занятия. Детей надо контролировать – родителям тяжело. Для младших школьников онлайн обучение не годится. Репетитора не в состоянии нанимать даже каждый десятый родитель. Может быть, грубо будет сказано, но это потерянное поколение. Те, у кого есть возможности, будут нанимать учителей, устроят своих детей. А те, у кого нет возможности, что будет с ними? Это поколение потерянное", - считает Диана Капба.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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