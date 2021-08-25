Профилакторий: Топчян о защите от укусов насекомых

Научный сотрудник Института экологии Академии наук Абхазии Жанна Топчян в эфире радио Sputnik рассказала, как избежать укуса насекомых в Абхазии и кого из них стоит опасаться.

Радио Профилакторий: Топчян о защите от насекомых

Самыми опасными для человека насекомыми в Абхазии являются осы, пчелы и шершни, рассказала Топчян.

Как правило, пчелы и осы могут ужалить человека в том случае, если чувствуют опасность, в целях самозащиты.

Кроме насекомых, в Абхазии можно также столкнуться с клещами, которые, к счастью, не являются переносчиками энцефалита, так как ни разу не было зарегистрировано ни одного случая подобного заболевания. Однако нужно всегда соблюдать меры предосторожности, отправляясь на прогулку в лесополосе.

Еще одним членистоногим, встреча с которым может принести неприятности, является скорпион.

Жанна Топчян советует тем людям, которые склонны к аллергии от укусов насекомых, всегда носить с собой антигистаминные препараты.

Все подробности в аудиофайле.