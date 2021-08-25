Профилакторий: Топчян о защите от укусов насекомых

Самыми опасными для человека насекомыми в Абхазии являются осы, пчелы и шершни, рассказала Топчян.
Как правило, пчелы и осы могут ужалить человека в том случае, если чувствуют опасность, в целях самозащиты.
Кроме насекомых, в Абхазии можно также столкнуться с клещами, которые, к счастью, не являются переносчиками энцефалита, так как ни разу не было зарегистрировано ни одного случая подобного заболевания. Однако нужно всегда соблюдать меры предосторожности, отправляясь на прогулку в лесополосе.
Еще одним членистоногим, встреча с которым может принести неприятности, является скорпион.
Жанна Топчян советует тем людям, которые склонны к аллергии от укусов насекомых, всегда носить с собой антигистаминные препараты.
Все подробности в аудиофайле.