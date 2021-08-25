Солонников об эвакуации из Афганистана: исключений из правил не будет

Минобороны РФ по поручению президента эвакуирует из Афганистана 500 человек – граждан России, других стран ОДКБ и Украины. В эфире радио Sputnik политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал ситуацию.

Радио Солонников об эвакуации из Афганистана: исключений из правил не будет

Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу организовать вывоз из Афганистана свыше 500 граждан России, других стран ОДКБ и Украины.

Несколько стран, включая США, Великобританию и Германию, организовали эвакуацию своих граждан и работавших на иностранные миссии афганцев через единственный аэропорт Кабула. В "Талибане"* заявили, что разрешат делать это до 31 августа.

В эфире радио Sputnik политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал уверенность, что Минобороны не откажет в эвакуации представителям других стран.

"Это традиционная позиция России, мы всегда помогали государствам бывшего СССР в сложных ситуациях. И понятно, что при эвакуации из Афганистана никаких исключений из этого общего правила не будет. Не думаю, что все ограничится помощью только гражданам стран ОДКБ и Украины. Если попросят о помощи, предположим, граждане Узбекистана, я не думаю, что их не пустят на борт. Россия всегда помогает соседям", – отметил Дмитрий Солонников.

Сейчас аэропорт Кабула в основном задействован для вывоза граждан США, а также афганцев, которые рассчитывают получить убежище за рубежом. Но это мало кому удастся сделать, считает политолог.

"У американцев для этого нет никаких возможностей. У Соединенных Штатов проблемы с эвакуацией собственных граждан. Они не могут добраться до аэропорта, и неизвестно, получится ли их разыскать, хватит ли самолетов, чтобы их вывезти до 31 августа. А говорить об эвакуации десятков тысяч афганцев, которые сотрудничали с американским контингентом, нереально. Поэтому эти люди останутся в Афганистане и будут предоставлены своей судьбе", – сказал Дмитрий Солонников.

*Террористическая организация, запрещенная в России.