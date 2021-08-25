Юрист Басария рассказал, как реализуется товар в магазине беспошлинной торговли

Радио Абзац: юрист о магазинах беспошлинной торговли

В Абхазии активно обсуждают открытие магазина беспошлинной торговли в Сухуме. Насколько законно создание такого объекта, как должны им оплачиваться налоги и что по этому поводу говорит законодательство, рассказал юрист Олег Басария.

"Под словосочетанием "магазин беспошлинной торговли" мы понимаем не столько магазин, сколько таможенный режим, под который помещаются товары, которые завозятся на территорию Абхазии и в дальнейшем реализуются. При этом данные товары освобождены от каких бы то ни было платежей: госпошлины, которая существует при пересечении товаров границы, отдельных видов налогов, включая НДС. Этот товар должен реализовываться не для потребления на территории страны, а вывозиться за ее пределы", - рассказал юрист.

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