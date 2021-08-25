20:03 25 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.74
  • EUR86.58
Поиск
© Sputnik / Марианна Кубрава

Юрист Басария рассказал, как реализуется товар в магазине беспошлинной торговли

Радио
Получить короткую ссылку
70 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/08/19/1033101707.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210825/1033101633/Yurist-Basariya-rasskazal-kak-realizuetsya-tovar-v-magazine-besposhlinnoy-torgovli-.html

Что абхазское законодательство говорит по поводу открытия в Сухуме магазина беспошлинной торговли, в эфире радио Sputnik рассказал юрист Олег Басария.

Радио
Абзац: юрист о магазинах беспошлинной торговли

В Абхазии активно обсуждают открытие магазина беспошлинной торговли в Сухуме. Насколько законно создание такого объекта, как должны им оплачиваться налоги и что по этому поводу говорит законодательство, рассказал юрист Олег Басария. 

"Под словосочетанием "магазин беспошлинной торговли" мы понимаем не столько магазин, сколько таможенный режим, под который помещаются товары, которые завозятся на территорию Абхазии и в дальнейшем реализуются. При этом данные товары освобождены от каких бы то ни было платежей: госпошлины, которая существует при пересечении товаров границы, отдельных видов налогов, включая НДС. Этот товар должен реализовываться не для потребления на территории страны, а вывозиться за ее пределы", - рассказал юрист.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Афганистан – загадочная страна с тяжелой судьбой
ФСБ опубликовала видео задержания участников террористической ячейки
Мобильный госпиталь: схема расположения в Сухуме


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться