Турбаза: Мукба и Аршба об итогах туристического лета в Абхазии

О чем говорят показатели туристического лета в Абхазии, какую роль сыграло для республики снятие всех ограничений для въезда туристов, эфире радио Sputnik рассказали начальник информационного управления Минтуризма Саид Аршба и аналитик Адамур Мукба.

Радио Турбаза: Мукба и Аршба об итогах туристического лета в Абхазии

Итоги лета можно оценивать весьма положительно, уже можно сказать, что сезон удался, сообщил начальник информационного управления Минтуризма Саид Аршба в эфире радио Sputnik.

"Мы рассчитываем, что и в бархатный сезон будут хорошие показатели. У нас увеличилось количество броней на сентябрь и октябрь в крупных гостиницах Абхазии", - сказал Аршба.

По мнению Адамура Мукба, снятие ограничений для туристов было правильным решением. Абхазия получила хороший турсезон, но это не значит, что мы хорошо потрудились, отметил он.

"Из личной практики могу сказать, что с подозрением на ковид в наших объектах размещения никого не наблюдали. Проблема внутренняя. Из-за невозможности выезда российского туриста в другие страны мы получили хороший сезон. Еле справляемся с потоком. Есть ряд вопросов с кадровым составом. Из-за ограничений для въезда в Абхазию граждан ДНР и ЛНР, Украины, мы не получили специалистов из числа обслуживающего персонала. Надо было выходить из ситуации своими силами. Это оказалось большой проблемой на практике. Сезон хороший, но он не обусловлен тем, что мы хорошо трудимся, добиваемся туристов, есть определенные обстоятельства, которые сложились так, что мы этого туриста получили", - отметил Мукба.

Гости высказали свое мнение по поводу решения кадровой проблемы, а также стратегического развития туризма в Абхазии.

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