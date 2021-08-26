Джиоев о независимости Абхазии и Южной Осетии: оценка пути, который прошли республики

Первый министр иностранных дел Южной Осетии Мурат Джиоев во время видеомоста "Цхинвал-Сухум" рассказал, чем Абхазия и Россия заслужили право на международное признание.

Радио Джиоев о независимости Абхазии и Южной Осетии: оценка пути, который прошли республики

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Ежегодно в странах в эту дату отмечают как День признания независимости. Видеомост "Цхинвал-Сухум" ко Дню признания независимости Абхазии и Южной Осетии состоялся в пресс-центре Sputnik Абхазия 25 августа.

Участники видеомоста вспомнили события 2008 года, обсудили перспективы развития государств и значение признания независимости мировым сообществом.

Во время видеомоста первый министр иностранных дел Южной Осетии Мурат Джиоев отметил, что независимости Абхазии и Южной Осетии – это оценка того пути, которые прошли республики.

"В течение стольких лет мы строили свою государственность, мы добивались признания нашей государственности. Самое главное, мы на пути становления наших государств не допустили ни одной ошибки. Если бы становление наших государств шло в диссонанс с международным правом, то России было труднее нас признавать. Но поскольку мы на своем пути прошли все этапы становления современного государства в полном соответствии с международным правом, это давало полное право России признать наши государства. Не надо снимать со счетов. Что почти после развала СССР большинство граждан Абхазии и Южной Осетии приняли российское гражданство. Это тоже давало России право обеспечить безопасность своих соотечественников ", - сказал он.