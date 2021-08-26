Панарин: британский план дестабилизации ситуации в России терпит крах

Доктор политических наук, профессор Игорь Панарин объяснил, почему Великобритания настаивала на приеме беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии.

Радио Политолог: британский план дестабилизации ситуации в России терпит крах

В беседе на радио Sputnik Беларусь политолог Игорь Панарин заявил, что британский план дестабилизации обстановки в России, Иране и на Балканах терпит крах.

"Турция официально объявила, что ни один афганский беженец не попадет на ее территорию. Катар тоже отказался их принимать. А президент России Владимир Путин дважды на встрече с Ангелой Меркель отметил, что под видом беженцев из Афганистана могут проникнуть террористы-боевики. Это же российский лидер повторил на встрече с активом партии "Единая Россия". План британцев был прост: вместе с потоками беженцев впустить в среднеазиатские республики подготовленных боевиков", — сказал Панарин.

По его словам, часть афганских беженцев, которые прибыли во Францию, внесены в списки террористов/экстремистов.

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