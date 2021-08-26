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Гвинджия о признании независимости Абхазии Россией: кульминация вековой борьбы

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210826/1033107612/Gvindzhiya-o-priznanii-nezavisimosti-Abkhazii-Rossiey-kulminatsiya-vekovoy-borby-.html

Какое значение имело признание независимости Абхазии Россией для республики, что изменилось после признания, в эфире радио Sputnik рассказал Максим Гвинджия, помощник президента Абхазия по международным делам, экс-министр иностранных дел.

Радио
Гвинджия о признании независимости Абхазии Россией: кульминация вековой борьбы

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Ежегодно в странах эту дату отмечают, как День признания независимости.

Возвращаясь в этот день, Гвинджия вспоминает, что и для него самого новость о признании независимости сталf неожиданной, как и для большинства граждан республики.  

"Это кульминация вековой истории народа, который боролся за самоопределениt и прошел через очень сложные этапы. Век страданий, борьбы и потерь превращается в один этот день, в одну эту новость. Это большое событие, историческое событие, не зря об этом говорят как об историческом событии", - отметил Гвинджия.

Помощник президента Абхазия по международным делам рассказал, как, на его взгляд, изменилась жизнь внутри страны после признания, высказался и по поводу призыва некоторых европейских стран отозвать признание независимости двух государств.  

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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