Гвинджия о признании независимости Абхазии Россией: кульминация вековой борьбы

Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Ежегодно в странах эту дату отмечают, как День признания независимости.
Возвращаясь в этот день, Гвинджия вспоминает, что и для него самого новость о признании независимости сталf неожиданной, как и для большинства граждан республики.
"Это кульминация вековой истории народа, который боролся за самоопределениt и прошел через очень сложные этапы. Век страданий, борьбы и потерь превращается в один этот день, в одну эту новость. Это большое событие, историческое событие, не зря об этом говорят как об историческом событии", - отметил Гвинджия.
Помощник президента Абхазия по международным делам рассказал, как, на его взгляд, изменилась жизнь внутри страны после признания, высказался и по поводу призыва некоторых европейских стран отозвать признание независимости двух государств.
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