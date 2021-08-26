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© Foto / предоставил Альберт Бондаренко

Бондаренко рассказал, где можно выловить мидии в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210826/1033107617/Bondarenko-rasskazal-gde-mozhno-vylovit-midii-v-Abkhazii--.html

О том, где можно выловить мидии, какие правила безопасности соблюдать, и как это правильно делать, чтобы не наносить вред окружающей природе, в эфире радио Sputnik рассказал, президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта республики Альберт Бондаренко.

Радио
Бондаренко рассказал, где можно выловить мидии в Абхазии

Мидии можно найти на небольших скалах, также их можно найти на столбах причалов. Чтоб добыть их, нужно иметь с собой маску, обязательно перчатки, потому что края у мидий очень острые и можно порезаться очень легко, и инструмент в виде ножа или отвертки, поделился советами Бондаренко.

Собеседник Sputnik отметил, что набирать надо то количество, которое вы бы смогли съесть или угостить друзей. Очень многие набирают пакетами и потом это все валяется на берегу, а количество мидий уменьшается, отметил Бондаренко.

Подробности в аудиофайле.  

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