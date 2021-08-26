Бондаренко рассказал, где можно выловить мидии в Абхазии

О том, где можно выловить мидии, какие правила безопасности соблюдать, и как это правильно делать, чтобы не наносить вред окружающей природе, в эфире радио Sputnik рассказал, президент Федерации рыболовного и охотничьего спорта республики Альберт Бондаренко.

Радио Бондаренко рассказал, где можно выловить мидии в Абхазии

Мидии можно найти на небольших скалах, также их можно найти на столбах причалов. Чтоб добыть их, нужно иметь с собой маску, обязательно перчатки, потому что края у мидий очень острые и можно порезаться очень легко, и инструмент в виде ножа или отвертки, поделился советами Бондаренко.

Собеседник Sputnik отметил, что набирать надо то количество, которое вы бы смогли съесть или угостить друзей. Очень многие набирают пакетами и потом это все валяется на берегу, а количество мидий уменьшается, отметил Бондаренко.

Подробности в аудиофайле.