Главный четверг: Барциц об итогах турсезона, водоснабжении в Гагре, диалоге с жителями

Заместитель главы Гагрского района Алхас Барциц в эфире радио Sputnik подвел предварительные итоги турсезона, рассказал о проблеме водоснабжения, утилизации мусора, сельхозпроектах, как молодые руководители района выстраивают диалог с местными жителями.

Радио Главный четверг: Барциц об итогах турсезона, водоснабжении в Гагре, диалоге с жителями

Главный четверг - цикл интервью с руководителями городов и районов республики на радио Sputnik, где обсуждаются главные проблемы района и планы по развитию.

Нынешний курортный сезон является рекордным за все послевоенные годы, отметил заместитель главы Гагрского района Алхас Барциц.

"Крайне положительно оцениваем (туристический сезон-примеч.) Гагрский район не маленький, это города Гагра, Пицунда, села, которые все так или иначе вовлечены в туристическую отрасль. Население принимает участие в обслуживании туристических потоков. Данный сезон по показателям рекордный, таких цифр не было в послевоенные годы. Это очень радует, все, кто вовлечен в турсферу, зарабатывают деньги и за счет этого район движется вперед", - сказал Барциц.

С начала года бюджет района был 350 миллионов рублей, в течении полгода удалось его увеличить на 53 миллиона рублей, сообщил Барциц. По его словам, субсидии из республиканского бюджета и софинансирование РФ, то есть доплаты бюджетников, в совокупности сегодня составляют 556 миллионов рублей.

Барциц отметил, что увеличить бюджет района удалось после инспекции объектов, которые не состояли на учете и не платили налоги.

Заместитель главы Гагрского района рассказал о проблеме водоснабжения, утилизации мусора, как выстраивается диалог с местными жителями.