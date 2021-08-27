Новиков о работе "Тамыш Village": есть перспективы развития Восточной Абхазии

По словам Новикова, сезон в "Тамыш Village" прошел с максимальной загрузкой.
"Люди у нас есть постоянно. В сентябре тоже планируется максимальная загрузка. Работа не останавливается. География отдыхающих обширная – от Сибири, Дальнего Востока до центральной части России», - рассказал руководитель туробъекта.
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Круглогодичный гостинично-оздоровительный комплекс в селе Тамыш Очамчырского района "Тамыш Village" был открыт 3 июля.
"Тамыш Village" - это коттеджный комплекс, расположенный на берегу моря, строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус".