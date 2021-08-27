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Новиков о работе "Тамыш Village": есть перспективы развития Восточной Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210827/1033112215/Novikov-o-rabote-Tamysh-Village-est-perspektivy-razvitiya-Vostochnoy-Abkhazii-.html

Директор туристического комплекса "Тамыш Village" Константин Новиков в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, какими оказались первые месяцы работы туробъекта и как его открытие может сказаться на развитии туризма в Восточной части Абхазии.

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Такие обстоятельства: Новиков об итогах работы "Тамыш Village"

По словам Новикова, сезон в "Тамыш Village" прошел с максимальной загрузкой.

"Люди у нас есть постоянно. В сентябре тоже планируется максимальная загрузка. Работа не останавливается. География отдыхающих обширная – от Сибири, Дальнего Востока до центральной части России», - рассказал руководитель туробъекта.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Круглогодичный гостинично-оздоровительный комплекс в селе Тамыш Очамчырского района "Тамыш Village" был открыт 3 июля.

"Тамыш Village" - это коттеджный комплекс, расположенный на берегу моря, строительство объекта инвестировала российская туристическая компания "Библио-Глобус".

 

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