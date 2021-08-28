"Правда тела": как хасиды сочетают ЗОЖ и строгие религиозные правила

Радио "Правда тела". Как хасиды сочетают ЗОЖ и строгие религиозные правила

Не мешать молочное с мясным, употреблять только кошерное мясо, не есть креветки и многие виды рыбы. В субботу запрещено заниматься спортом (даже переносить палки для скандинавской ходьбы!).

Почему выпить протеин после тренировки (если до этого съел мясной обед) - становится проблемой? И как заменять те продукты, которые есть нельзя?

01:57 Не мешать молочное с мясным. “Самая большая проблема у меня была с протеином”

04:33 Нельзя есть креветки, многие виды морепродуктов и рыб. Как заменять?

05:20 Как сочетать шаббат и тренировки

07:00 Только кошерное мясо: отличаются ли свойства мяса (с точки зрения нутрициологии)

Подкаст "Правда тела" выходит по средам.

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