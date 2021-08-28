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"Правда тела": как хасиды сочетают ЗОЖ и строгие религиозные правила

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Как хасиды сочетают ЗОЖ и строгое соблюдение религиозных правил? Рассказывает тренер и нутрициолог Цви Бихман - в прошлом главный раввин Белоруссии.

Радио
"Правда тела". Как хасиды сочетают ЗОЖ и строгие религиозные правила

Не мешать молочное с мясным, употреблять только кошерное мясо, не есть креветки и многие виды рыбы. В субботу запрещено заниматься спортом (даже переносить палки для скандинавской ходьбы!).
Почему выпить протеин после тренировки (если до этого съел мясной обед) - становится проблемой? И как заменять те продукты, которые есть нельзя?
01:57 Не мешать молочное с мясным. “Самая большая проблема у меня была с протеином”
04:33 Нельзя есть креветки, многие виды морепродуктов и рыб. Как заменять?
05:20 Как сочетать шаббат и тренировки
07:00 Только кошерное мясо: отличаются ли свойства мяса (с точки зрения нутрициологии)
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Подкасты РИА (600)

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