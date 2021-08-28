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"Детей, нарушающих дресс-код, должно быть больше": школьная форма

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Темы:
Подкасты РИА (601)
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О школьном дресс-коде, правильной одежде, обуви и материалах из которых они должны быть изготовлены рассказывают эксперты.

Радио
"Детей, нарушающих дресс-код, должно быть больше". Школьная форма

"Чтобы ребенок вырос личностью, нужно не мешать ему нарушать правила школьного дресс-кода..." А еще научить аккуратно обращаться с одеждой, объяснить что такое деловой стиль и привить чувство хорошего вкуса.
О том, как помочь ребенку одеться к школе рассказывают художник по костюмам Екатерина Заславская и клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт, основатель психологического центра Григорий Мисютин.
02:00 Что хорошего и что плохого в школьной форме?
04:25 Что такое деловой стиль?
05:00 "Школьная форма – это удобство, но с другой стороны парты"
06:10 О формировании чувства стиля
11:10 "Хорошо, если детей, нарушающих школьный дресс-код, будет больше"
14:10 Как ребенку, который хочет выделиться, сделать это в рамках правил?
21:30 Нужна ли форма для педагога?
24:00 "Кажется – тряпки, но вы не представляете, как много женщин окрыляют вещи, которые на них надеты"
24:50 Рекомендации как одеть ребенка к школе
26:45 "Отучите девочек ходить в кроссовках с колготками!"

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Темы:
Подкасты РИА (601)

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