"Детей, нарушающих дресс-код, должно быть больше": школьная форма

Радио "Детей, нарушающих дресс-код, должно быть больше". Школьная форма

"Чтобы ребенок вырос личностью, нужно не мешать ему нарушать правила школьного дресс-кода..." А еще научить аккуратно обращаться с одеждой, объяснить что такое деловой стиль и привить чувство хорошего вкуса.

О том, как помочь ребенку одеться к школе рассказывают художник по костюмам Екатерина Заславская и клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт, основатель психологического центра Григорий Мисютин.

02:00 Что хорошего и что плохого в школьной форме?

04:25 Что такое деловой стиль?

05:00 "Школьная форма – это удобство, но с другой стороны парты"

06:10 О формировании чувства стиля

11:10 "Хорошо, если детей, нарушающих школьный дресс-код, будет больше"

14:10 Как ребенку, который хочет выделиться, сделать это в рамках правил?

21:30 Нужна ли форма для педагога?

24:00 "Кажется – тряпки, но вы не представляете, как много женщин окрыляют вещи, которые на них надеты"

24:50 Рекомендации как одеть ребенка к школе

26:45 "Отучите девочек ходить в кроссовках с колготками!"



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