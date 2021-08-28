Нейроинтерфейсы — технология, потенциал которой до сих пор недооценен: потерявшие речь смогут говорить, протез ни в чем не будет уступать потерянной конечности, а опасную работу станут выполнять роботы, получающие команды со скоростью мысли.
Медицина, роботы и… война: где будут применяться нейроинтерфейсы?
То, о чем мечтали культовые фантасты, уже скоро может стать нашей реальностью. Или нет? Станут ли нейроинтерфейсы панацеей или эта технология не так перспективна, как принято считать? Рассказал Сергей Шишкин - кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник МЭГ-центра МГППУ, руководитель группы нейрокогнитивных интерфейсов. Слушайте подкасты РИА Новости.
Высокогорные подразделения России, Китая, Пакистана, Казахстана, Абхазии, Узбекистана и Индии в полном составе с оружием и снаряжением выполнили седьмую специальную задачу конкурса "Навесная переправа через горную реку".