Медицина, роботы и… война: где будут применяться нейроинтерфейсы

Нейроинтерфейсы — технология, потенциал которой до сих пор недооценен: потерявшие речь смогут говорить, протез ни в чем не будет уступать потерянной конечности, а опасную работу станут выполнять роботы, получающие команды со скоростью мысли.

Радио Медицина, роботы и… война: где будут применяться нейроинтерфейсы?

То, о чем мечтали культовые фантасты, уже скоро может стать нашей реальностью. Или нет?

Станут ли нейроинтерфейсы панацеей или эта технология не так перспективна, как принято считать? Рассказал Сергей Шишкин - кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник МЭГ-центра МГППУ, руководитель группы нейрокогнитивных интерфейсов.

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