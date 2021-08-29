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Нарушил закон в интернете, а сел в реальную тюрьму: мифы о цифровом праве

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Телеграм-каналы, торгующие персональными данными: как "утекает" информация о нас и можно ли вообще себя защитить. Как не нарушить чьи-то авторские права, когда что-то репостишь?

Радио
Нарушил закон в интернете, а сел в реальную тюрьму: мифы о цифровом праве

Что такое право на забвение и как им воспользоваться? Грозит ли наказание за использование торрент-трекеров или хранение пиратского контента на своем личном компьютере? 

Об особенностях цифрового права рассказала Снежана Симонова - кандидат юридических наук, эксперт в области цифрового конституционного права, преподаватель юридического факультета Ярославского государственного университета им. Павла Григорьевича Демидова.

1:22 Можно ли удалить всю информацию о себе в интернете: как работает право на забвение?
10:38 Скачал фильм или книгу - в тюрьму: как реально наказывают за использование торрент-трекеры и использование пиратского контента.
18:28 Торговля персональными данными: можно ли вообще защитить свою личную информацию и как пытаются бороться с анонимными телеграм-каналами?
27:32 Хотели прорекламировать мессенджер, а в итоге "слили" в сеть кучу личной информации о пользователях.
31:54 Выложил селфи, сделал репост? В тюрьму! Какие законы мы можем нарушить случайно?
44:35 "Он украл мой контент". Можно ли защитить свой труд от плагиата?
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Темы:
Подкасты РИА (604)

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