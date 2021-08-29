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"Горбатый" и "Бешеная табуретка": как автомобили получают прозвища

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210829/1033111380/Gorbatyy-i-Beshenaya-taburetka-kak-avtomobili-poluchayut-prozvischa-.html

Какие иномарки носят клички "Матрешка" и "Авоська", почему "Запорожец" — "Горбатый", и какую машину называют "Бешеной Табуреткой".

Радио
"Горбатый" и "Бешеная табуретка": как автомобили получают прозвища

"Бехи" и "Мерсы", "Уазики" и "Тазы": у большинства автомобилей есть народные прозвища. Как "Жигули" чуть не назвали "Фиалками" или "Мемориалом", и зачем понадобилось придумывать название на латыни - "Lada"? 

Какие-то автомобили заслужили свои прозвища за надежность или красоту, какие-то обретают имя благодаря культовым фильмам, а к каким-то машинам прилипают обидные клички... Об особенностях автосленга рассказали ведущие автоподкаста "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (605)

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