"Горбатый" и "Бешеная табуретка": как автомобили получают прозвища

Радио "Горбатый" и "Бешеная табуретка": как автомобили получают прозвища

"Бехи" и "Мерсы", "Уазики" и "Тазы": у большинства автомобилей есть народные прозвища. Как "Жигули" чуть не назвали "Фиалками" или "Мемориалом", и зачем понадобилось придумывать название на латыни - "Lada"?

Какие-то автомобили заслужили свои прозвища за надежность или красоту, какие-то обретают имя благодаря культовым фильмам, а к каким-то машинам прилипают обидные клички... Об особенностях автосленга рассказали ведущие автоподкаста "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин.

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