"Пытались лечить, но эффекта нет": сможет ли наука победить аутизм?
С середины прошлого века диагноз "расстройство аутистического спектра" стал встречаться в сотню раз чаще. Причина в качестве диагностики - или в том, что случаев заболевания стало больше? От чего зависит, будет ли у ребёнка РАС и какой тяжести? Какие механизмы работы генов, нейронов и психики стоят за этим диагнозом? Можно ли его излечить?
На эти и другие вопросы ответила Елена Орехова - кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник научно-образовательного Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ.