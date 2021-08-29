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"Пытались лечить, но эффекта нет": сможет ли наука победить аутизм

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210829/1033119957/Pytalis-lechit-no-effekta-net-smozhet-li-nauka-pobedit-autizm.html

Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.

Радио
"Пытались лечить, но эффекта нет": сможет ли наука победить аутизм?

С середины прошлого века диагноз "расстройство аутистического спектра" стал встречаться в сотню раз чаще. Причина в качестве диагностики - или в том, что случаев заболевания стало больше? От чего зависит, будет ли у ребёнка РАС и какой тяжести? Какие механизмы работы генов, нейронов и психики стоят за этим диагнозом? Можно ли его излечить?

На эти и другие вопросы ответила Елена Орехова - кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник научно-образовательного Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ.

Слушайте подкасты РИА Новости.

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