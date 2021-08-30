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Художник Тванба о стрит-арте: искусство, которое всегда рядом

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Sputnik Абхазия
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О своих работах, созданных в рамках стрит-арт фестиваля "Контур" в Ульяновске, и о творческих планах на будущее в эфире радио Sputnik рассказал стрит-арт художник Кадыр Тванба.

Радио
Художник Тванба о стрит-арте: искусство, которое всегда рядом

В российском Ульяновске года проходил стрит-арт фестиваль "Контур", направленный на развитие уличного искусства. Темой фестиваля была экология и культурный код. Участие в фестивале принял стрит-арт художник из Абхазии Кадыр Тванба.

Организаторы фестиваля сами пригласили абхазского художника написав ему на страничку в Instagram. По словам Кадыра он отправил три эскиза на заданную тему, и все они были одобрены.

Художник отметил, что его работы в Ульяновске получили хороший отклик от людей, всегда была позитивная реакция, сказал он в интервью радио Sputnik.

"В Ульяновске я видел, как люди интересовались, спрашивали, буду ли я рисовать на других зданиях. Всегда была позитивная реакция. Организаторы фестиваля сказали, что им поступали звонки с просьбой украсить свои дома таким же образом. Уличное искусство люди больше видят. Такое искусство всегда рядом. Это живое искусство", - сказал Тванба в эфире радио Sputnik.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Кадыр Тванба – молодой художник, потомок абхазских махаджиров, переехал в Абхазию из Турции в 2017 году.

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