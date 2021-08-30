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Абухба рассказала, в каком возрасте школьнику необходим медосмотр

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О важности и необходимости медицинского обследования ребенка перед школой в эфире радио Sputnik рассказала главврач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба.

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Абухба рассказала, в каком возрасте школьнику необходим медосмотр

В Абхазии придерживаются российского стандарта профилактического осмотра детей перед поступлением в школу, рассказала Ада Абухба.

"На ребенка еще в детском саду заводится Форма 26, потом переходит в школу и сопровождает ребенка вплоть до окончания школы. Профосмотр включает в себя осмотр узких специалистов: невролога, окулиста, ортопеда-травматолога, логопеда, психолога, стоматолога. Измеряются рост и вес ребенка. В обязательный стандарт входит и проведение ЭКГ. Проводится также базовое лабораторное обследование. Ну и вакцинальный статус ребенка мы распечатываем из базы данных, смотрим, стараемся ребенка провакцинировать к данному возрасту. После всего этого осмотра педиатр определяет группу здоровья ребенка, определяет физкультурную группу. Окулист определяет, есть ли у ребенка нарушение зрения, чтобы преподаватель правильно посадил за парту. Все очень важно. В последнее время особое внимание уделяют кардиологическому обследованию, потому что бывали случаи, когда во время занятий физкультуры случались обмороки, даже бывала остановка сердца. Поэтому родители должны очень серьезно отнестись к этому вопросу", - рассказала главврач поликлиники.

Абухба отметила, что существуют возрастные категории, в которые ребенок обязательно должен пройти профилактический осмотр.

"Это возраст 3 года, 6 лет, после окончания первого класса очень важно посмотреть, как ребенок перенес школьные нагрузки, это 10 лет, и подростковый период 14 лет", - сообщила врач.

Подробности слушайте в аудиофайле.

Учебный год в Абхазии начнется первого сентября.

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