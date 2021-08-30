Гергедава рассказала, насколько востребованы термальные источники Абхазии

Экскурсовод, содиректор фирмы "Visit-Апсны" Руслана Гергедава в эфире радио Sputnik рассказала о популярных и малоизвестных термальных источниках Абхазии и о том, кому они показаны и противопоказаны.

Радио Профилакторий: Гергедава о термальных источниках Абхазии

В Абхазии много термальных источников. Где можно в них искупаться и принять грязевые ванны, как это правильно делать, рассказала Руслана Гергедава.

"С каждым годом в Абхазии набирает обороты курортно-санаторное лечение. Это напоминание о нашем курортном советском прошлом. В ходе каждого экскурсионного тура туристы обязательно обращаются с вопросом, куда поехать для того, чтобы провести курс оздоровления. Я советую восемь источников, которые имеют направление как природные термальные минеральные источники. На сегодняшний день в топ попадают два источника в селе Кындыг. Они пользуются невероятной популярностью и являются самыми известными в Абхазии. Там есть несколько бассейнов, гидромассаж Шарко и грязевые ванны. Эти источники в качестве лечебных подойдут людям с заболеваниями костно-мышечной системы, сердечно-сосудистой системы, гинекологическими или урологическими заболеваними, нервной системы, дерматологическими заболеваниями", - рассказала Гергедава.

Однако, есть к источникам и противопоказания, отметила специалист.

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