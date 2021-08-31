Джабаров о ситуации в Афганистане: масштабная гуманитарная катастрофа

Насаждение демократии в Афганистане привело к бегству из этой страны афганских войск и потоку мигрантов, отметил в эфире радио Sputnik первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Радио Джабаров о ситуации в Афганистане: масштабная гуманитарная катастрофа

Ситуация в Афганистане представляет собой масштабную гуманитарную катастрофу, равной которой не было в XXI веке. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, в скором времени может начаться исход афганцев из страны.

"По некоторым данным, уже около четырех миллионов афганцев покинули территорию страны. Куда пойдут эти люди, что очень важно? Европейцы прекрасно знают, что это такое, когда мигранты прибывают в огромном количестве. Есть опасения, что эти люди могут устремиться на север, где находятся союзные нам государства, я имею в виду Кыргызстан, Таджикистан, близкий нам по СНГ Узбекистан. Думаю, что они тоже не смогут принять такой наплыв беженцев", - сказал Джабаров.

По словам представителя Совфеда, США и страны НАТО не усвоили уроки Ливии, Ирака и Сирии. Насаждение демократии в Афганистане привело к бегству оттуда местных войск, бросивших на произвол судьбы собственных граждан, отметил Владимир Джабаров.

В начале августа боевики движения "Талибан"* активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане завершена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводилась через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживался военными США и других стран НАТО.

*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.