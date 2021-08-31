Флорист рассказала, как сэкономить время и средства на покупке букета к 1 сентября

О том, какие букеты пользуются спросом среди родителей и учеников школ сегодня, на каких цветах можно сэкономить и как выбрать красивую композицию, не выходя из дома, рассказала владелица цветочной лавки в Сухуме Оксана Джинджолия.

Радио Флорист рассказала, как сэкономить время и средства на покупке букета к 1 сентября

По словам флориста, на сегодняшний день в основном родители первоклассников стараются приобрести индивидуально букет для учителя. Остальные же покупают один букет от класса. Популярностью пользуются небольшие композиции.

Дешевле обойдутся букеты из астр и хризантем, при этом композиция будет не менее красочная, чем из дорогих роз.

Для того, чтобы не тратить время на составление букета в последний момент, сейчас многие флористы предлагают заказать цветы заблаговременно с доставкой.

Все подробности в аудиофайле.