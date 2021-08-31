19:14 31 Августа 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.28
  • EUR86.67
Поиск
© Sputnik / предоставлено Майей Пагава

Пагава о подготовке к школе: настрой хороший

Радио
Получить короткую ссылку
31 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/01/1030848015.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210831/1033128923/Pagava-o-podgotovke-k-shkole-nastroy---khoroshiy.html

О том, как планируют организовать учебный процесс с соблюдением антиковидных мер в третьей столичной школе, как учителя отнеслись к сообщению о вакцинации от COVID, в эфире радио Sputnik рассказала директор школы Майя Пагава.

Радио
Пагава о подготовке к школе: настрой-хороший

20 августа все учителя школы вышли на работу и готовились к разным сценариям ведения учебного процесса, неопределенность о начале учебного года не остановила работу, сказала Пагава в беседе на радио.

© Sputnik / Антон Денисов
Людмила Скорик: педагоги должны быть вакцинированы

"Прошлый год был очень мучительный, особенно для учителей начальных классов, у кого более 30 учеников. Учитель дублировал по три урока в первой и во второй смене, к тому же была закрыта столовая. Учителя оставались на сухом пайке. В этом году же приятно, что столовые будут задействованы", - сказала Пагава.   

Говоря о вакцинации учителей, директор столичной школы проинформировала, что из педагогического состава привито 15%.  

"К вакцинации в нашей школе отнеслись положительно. Еще в прошлом году начали прививаться те, у кого хронические заболевания. На данный момент среди педагогов инфицированных нет. Все здоровы, и все готовы работать. Настрой хороший", - сказала Пагава.  

Директор школы рассказала, как будут соблюдать предписания CЭС и как проходил набор детей в первые классы.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
За новой жизнью: афганские беженцы эмигрируют в Иран и Пакистан
Под звуки фейерверков: США ушли из Афганистана
Какие страны и когда признали независимость Абхазии
Семь признаний Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться