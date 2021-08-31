Пагава о подготовке к школе: настрой хороший

О том, как планируют организовать учебный процесс с соблюдением антиковидных мер в третьей столичной школе, как учителя отнеслись к сообщению о вакцинации от COVID, в эфире радио Sputnik рассказала директор школы Майя Пагава.

Радио Пагава о подготовке к школе: настрой-хороший

20 августа все учителя школы вышли на работу и готовились к разным сценариям ведения учебного процесса, неопределенность о начале учебного года не остановила работу, сказала Пагава в беседе на радио.

"Прошлый год был очень мучительный, особенно для учителей начальных классов, у кого более 30 учеников. Учитель дублировал по три урока в первой и во второй смене, к тому же была закрыта столовая. Учителя оставались на сухом пайке. В этом году же приятно, что столовые будут задействованы", - сказала Пагава.

Говоря о вакцинации учителей, директор столичной школы проинформировала, что из педагогического состава привито 15%.

"К вакцинации в нашей школе отнеслись положительно. Еще в прошлом году начали прививаться те, у кого хронические заболевания. На данный момент среди педагогов инфицированных нет. Все здоровы, и все готовы работать. Настрой хороший", - сказала Пагава.

Директор школы рассказала, как будут соблюдать предписания CЭС и как проходил набор детей в первые классы.

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