Пушков о приходе к власти талибов: поражение США, но не победа стабильности

Российский сенатор, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время онлайн-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня" рассказал, почему после ухода США из Афганистана ситуация в стране осталась нестабильной.

Радио Пушков о приходе к власти талибов: поражение США, но не победа стабильности

За 19 лет военного присутствия в Афганистане США так и не смогли установить мир и справиться с террористической угрозой. Подписанное в Дохе мирное соглашение с "Талибаном"* обернулось фактическим бегством американской армии из страны. С началом вывода войск США ситуация в Афганистане обострилась, движение "Талибан"* захватило власть в стране, объявив об окончании войны и о планах по воссозданию Арабского Эмирата Афганистан.

"Приход к власти талибов – это поражение США, но это не победа стабильности. Афганистан оставлен даже, может быть, в худших условиях, чем он был в конце 20 века, потому что США не слишком вкладывались в инфраструктуру Афганистана, не слишком его развивали. Это было в основном военное присутствие. Были попытки расширить идеологическое присутствие, но не было стратегии развития Афганистана… Схема "Захватываем страну, меняем власть, устанавливаем новую" не сработала. Американцы ушли, оставив свою нестабильность, на которую сейчас накладывается новая нестабильность в связи с тем, что талибы пользуются поддержкой тоже не всего населения Афганистана", - отметил Пушков.